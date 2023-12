Escola e creche no País de Gales são confinadas após mulher ser esfaqueada 

Causa do ataque ainda é desconhecida; autoridades locais procuram um suspeito do sexo masculino

IMAGENS DE PA/Reuters Reuters Polícia armada na Wyndham Street, em Merthyr Tydfil, depois que uma mulher de 29 anos foi esfaqueada



Uma escola e uma creche em Aberfan, no sul do País de Gales, foram confinadas nesta terça-feira , 5, pelas forças de segurança após um “grave ataque” nesta cidade, em que pelo menos uma mulher já foi hospitalizada, informou a polícia local. Como medida de precaução, foi recomendado o encerramento das duas instalações, enquanto se pedisse às pessoas que evitassem deslocar-se a essa cidade galesa devido ao incidente, cuja natureza ainda é desconhecida, acrescentaram as autoridades. A polícia armada na Wyndham Street, em Merthyr Tydfil, procura um suspeito do sexo masculino. Os centros educacionais fechados são a escola Greenfield, dedicados ao atendimento de crianças com necessidades especiais, e a creche Trinity Childcare & Family Center. Uma mulher de 29 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi internada no Hospital Universitário do País de Gales, na capital, Cardiff. “A mulher foi levada ao hospital com ferimentos que não se acredita que possam colocar sua vida em risco neste momento”, acrescenta. “Os serviços de emergência estão respondendo a um grave ataque que ocorreu em Moy Road, Aberfan, pouco antes das 9h10 desta manhã (hora local, 6h10 de Brasília). Há policiais armados na área e pedimos que as pessoas evitem a área para que possamos lidar com este incidente de forma eficaz”, disse um porta-voz da Polícia de Gales do Sul. Uma porta-voz do Serviço de Ambulâncias de Gales afirmou que uma ambulância aérea foi enviada para a área, após o paciente ter sido transportado para o Hospital Universitário.

*Com informações da EFE