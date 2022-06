Escola na Flórida sorteia fuzis, munições e pistolas entre alunos e professores

Sorteios da rifa anual aconteceram durante 30 dias e incluíram uma espingarda de ciclo rápido como ‘grande prêmio’: ‘É tudo para os meninos’, disse diretor do colégio

Alexandre Guzanshe/Estadão Conteúdo Desde 4 de maio, diariamente 30 armas de fogo e diversos materiais de armamento eram sorteados



Uma semana após o tiroteio em uma escola primária no Texas, que causou a morte de 20 crianças e professores, um colégio da Flórida, nos Estados Unidos, sorteou fuzis, pistolas e equipamentos de caça entre alunos e funcionários da James Madison High School, na cidade de Madison, no norte do estado. Desde 4 de maio, diariamente 30 armas de fogo e diversos materiais de armamento eram sorteados, seguindo a programação da rifa anual. “É tudo para os meninos”, esclareceu o diretor da escola, Mark Akerman, em transmissão nas redes sociais durante o último sorteio, realizado nesta quarta-feira, 1º. O “grande prêmio” era uma espingarda de ciclo rápido Browning A5 Sweet 16, projetada especialmente para a caça de aves, mas também foram sorteadas miras telescópicas, pistolas curtas, munições, binóculos térmicos, um localizador de peixes e uma moderna balestra. Cada cédula teve um custo de US$ 100 e o limite máximo foi de 600 cédulas vendidas. Segundo o cartaz, os participantes tiveram que “cumprir todos os regulamentos” federais e da Flórida, onde para armas que não exigem licença especial e não é necessário passar por uma verificação de antecedentes. O sorteio dos armamentos chegou a ser interrompido após o massacre na Robb Elementary School em Uvalde, Texas. No entanto, em 14 de maio, quando houve o tiroteio em Buffalo, que causou a morte de 10 pessoas, o evento não foi interrompido.

*Com informações da EFE