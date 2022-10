Escolas filipinas implantam ‘chapéu anti-cola’ para evitar que estudantes trapaceiam nas provas

Ideia viralizou nas redes sociais e foi ganhando abrangência no país; fundadora do projeto disse que ideia é garantir a integridade dos alunos

Mary Joy Mandane-Ortiz/Philippine Star/Facebook/Reprodução Aluno improvisam chapéu anti-cola em FIlipinas



Escolas em Filipinas estão adotando um método um tanto inovador para impedir que os alunos trapaceiem durante as provas. Elas estão implantando chapéus ‘anti-cola’ feitas com caixas de ovos e papelão, mostrou uma reportagem feita pela BBC. A inovação viralizou nas redes sociais após estudantes da universidade de Legazpi, ao sul de Manila, adotarem os acessórios para prestar exames de meio período. A ideia foi de da professora de engenharia mecânica, Mandane Ortiz, que disse buscar uma forma divertida de garantir a integridade de alunos universitários. Segundo ela, a proposta foi bem aceita pelos alunos que criaram os seus próprios chapéus com matérias que encontrasse a sua volta. Não foi só nas redes sociais que a ideia viralizou. Depois que as fotos começaram a circular, outros professores, como Mike Balanay, do campus de Rosario da Universidade Estadual de Batangas, passou a adotar a tendência. Em entrevista ao portal Cebu Daily News, ele contou que a proposta era uma forma de diminuir a tensão entre os alunos na primeira vez que faziam prova presencial depois da pandemia de Covid-19. A implantação dessas ideias não a tornou obrigatória, cada pessoa pode escolher se a aceitaria ou não, e a maioria dos alunos optara por participar da proposta.