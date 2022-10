Influenciadora detalha suposta agressão que sofreu de Saulo Poncio: ‘Uma porradona’

Brenda Monique chamou o cantor de ‘covarde’ e fez posts na delegacia; caso teria acontecido em show

Reprodução/Instagram/saulo Saulo Poncio foi acusado por Brenda Monique de agressão em show



A influenciadora Brenda Monique está acusando o cantor Saulo Poncio de agressão. Nas redes sociais, ela fez posts mostrando que foi à delegacia prestar queixa e, nesta segunda-feira, 24, deu detalhes do que teria acontecido. A suposta agressão ocorreu no show do cantor Mumuzinho que aconteceu no último domingo, 23, no Rio de Janeiro. “Saulo tentou me agredir na resenha do Mumu com dois seguranças. E, pasmem, ao lado dele estava meu ex-namorado Igor”, postou Brenda nos stories do Instagram, mostrando que estava na delegacia. A influenciadora chamou Saulo de “covarde” e expôs que entrou com um pedido de medida protetiva contra ele. Ela também agradeceu as mensagens de apoio que está recebendo, incluindo de mulheres que afirmaram que estavam no local e viram o que aconteceu. “Gostaria de responder uma por uma como costumo fazer, mas o Instagram me bloqueou por um dia pelo número de mensagens que estou recebendo. Muito obrigada de verdade. Estou bem na medida do possível. Vocês são minha força e ninguém vai me calar mais”, afirmou.

Com a repercussão do caso, Brenda decidiu dar mais detalhes do ocorrido. De acordo com a influenciadora, o ex-namorado dela ficou incomodado quando viu ela chegando no evento. “[Estava] sempre tentando me intimidar, ficou passando toda hora na minha frente, ficava me olhando, me encarando e eu [estava] incomodada, óbvio, mas relevei e saí da área onde ele estava.” Saulo chegou depois no local do show e foi falar com Igor. “Eles me viram na porta de saída, estava com o telefone na mão falando com a minha amiga e com a cabeça baixa.” Um amigo de Brenda notou que Saulo estava vindo com “muita raiva” na direção dela com “dois seguranças bem grandes” e tentou intervir, Brenda não viu por estar concentrada no celular. “[Saulo] passou com muita força. Me deu uma ‘ombrada’ com muita força. Eu estava com o telefone olhando para baixo. O telefone voou da minha mão e eu segurei. Fiquei muito assustada porque foi uma porradona, eu não estava esperando aquilo”, contou. Uma amiga da influenciadora empurrou Saulo na sequência e Brenda afirmou que foi “por reflexo”. Ela também negou que tenha que tenha feito ou falado algo para irritar o cantor: “No momento, eu não estava falando nada, estava mexendo no telefone”. Saulo não comentou sobre o assunto nas redes sociais.