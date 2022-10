Escritor Salman Rushdie perdeu a visão de olho e uso da mão após ataque a facadas

Agente literário de Rushdie informou que o escritor indiano segue se recuperando após ataque de agosto, em Nova York

Herbent Neubauer/AFP - 16/11/2019 Autor iraniano foi atacado em agosto por um homem durante palestra em Nova York



Dois meses após ser atacado por um homem durante palestra em Nova York, o escritor iraniano Salman Rushdie está com sequelas do ataque. Segundo seu agente literário, Andrew Wylie, o escritor perdeu a visão de um olho e o uso de uma das mãos. Em artigo no jornal espanhol El País, Wylie disse que Rushdie sofreu três ferimentos graves no pescoço e mais 15 no peito e tronco. Ele vivia nos Estados Unidos há anos depois que o aiatolá do Irã, Ruhollah Khomeini, expediu ameaças de morte contra ele em 1989. Toda a perseguição começou após a publicação de seu romance ‘Os Versos Satânicos’, que alguns muçulmanos consideram blasfêmia. O autor do atentato, Hadi Matar, de 24 anos, foi preso após se declarar inocente de tentativa de homicídio. Em entrevista, Matar disse que não gostava de Rushdie e elogiou Khomeini. O Irã negou participação no ataque.