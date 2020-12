Espanha inicia vacinação contra a Covid-19 imunizando idosa de 96 anos

Assim como os demais países da União Europeia, a Espanha começará a imunização contra o novo coronavírus utilizando o imunizante da Pfizer-BioNTech

EFE/EPA/JOSE MARIA CUADRADO / PM PRESS OFFICE HANDOUT Os primeiros lotes da vacina contra a Covid-19 chegaram no centro da Espanha no sábado, 26, e começaram a ser aplicadas hoje



A Espanha iniciou a sua campanha de vacinação contra a Covid-19 neste domingo, 27, com o imunizante desenvolvido pela Pfizer em parceria com a BioNTech. A primeira pessoa a receber uma dose da vacina no país foi Araceli, uma idosa de 96 anos que vive em um asilo na cidade de Guadalajara. “Vamos ver se todos nos comportamos bem e fazemos com que o vírus desapareça”, disse. Em seguida, Monica, uma funcionária do local de 40 anos de idade, se tornou a segunda espanhola a receber a proteção contra o novo coronavírus. As duas devem receber a segunda dose do imunizante daqui 21 dias.

Na Espanha, a prioridade da campanha de vacinação são os idosos e as pessoas com deficiência que moram em asilos, além dos funcionários desses centros. Nessas localidades, a Covid-19 causou estragos na primeira onda de contaminações, obrigando os moradores a permanecerem isolados há todos esses meses da pandemia. Espera-se que em 12 semanas a imunização contra o novo coronavírus alcance 2.295.638 pessoas por meio de mais de 4,5 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech.

*Com informações da EFE