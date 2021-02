Espanha prende quadrilha responsável por exploração sexual de brasileiras

As vítimas, que estavam sendo mantidas em um cativeiro lotado e insalubre, eram obrigadas a se prostituirem diariamente e sofriam agressões físicas

As vítimas, geralmente de famílias pobres, eram escolhidas ainda no Brasil e convencidas a viajarem para a Espanha



A Polícia da Espanha prendeu nesta quarta-feira, 17, três pessoas acusadas de manterem uma rede de exploração sexual de mulheres — a maioria delas, provenientes do Brasil. Além de serem obrigadas a se prostituírem diariamente, as vítimas eram mantidas em condições insalubres dentro de um cativeiro lotado em Valladolid, onde eram alvo de ameaças e agressões físicas. A investigação, que teve início graças à denúncias anônimas, descobriu que os integrantes da quadrilha captavam mulheres nas camadas mais pobres da sociedade brasileira e as levavam de avião para Madri, onde seguiam de carro até a cidade no centro da Espanha. Uma vez em Valladolid, as mulheres eram obrigadas a se prostituírem e entregarem todo o dinheiro aos seus captores como pagamento de uma suposta dívida que contraíam com as despesas de moradia e alimentação. As três pessoas que foram presas até agora estão sendo acusadas de tráfico humano para exploração sexual, atentado contra a saúde pública e posse ilegal de armas.

*Com informações da EFE