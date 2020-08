Espanha ultrapassa marca de 29 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus

A região de Madri continua sendo responsável pela maior parte das novas infecções

EFE/Ballesteros A Espanha é um dos países mais atingidos pela pandemia na Europa



O Ministério da Saúde da Espanha registrou, nesta sexta-feira, 9.779 novas infecções pelo novo coronavírus, das quais 3.829 foram diagnosticadas nas últimas 24 horas, enquanto foram confirmadas novas 25 mortes pela pandemia, chegando a 29.011 vítimas. A região de Madri continua sendo responsável pela maior parte das novas infecções, 30% das comunicadas entre ontem e hoje, segundo dados do Ministério. A pressão sobre os hospitais em todo o território subiu um ponto percentual, passando de 5% a 6%, após 188 novas internações, e os leitos ocupados por pacientes com Covid-19 são 6.224, dos quais 751 estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de acordo com o balanço oficial.

O ministro da Saúde, Salvador Illa, anunciou hoje que a Espanha autorizou o primeiro teste clínico em humanos do país para uma vacina contra o novo coronavírus. A vacina é da empresa farmacêutica Janssen e o teste envolverá 190 voluntários saudáveis com idades entre 18 e 55 anos, explicou Illa.

*Com informações da Agência EFE