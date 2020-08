Vacina da Johnson & Johnson será testada em humanos em três países europeus

No total, 550 voluntários saudáveis dos três países europeus participarão do teste para avaliar a gama de doses e os diferentes padrões de administração

EFE/EPA/OMER MESSINGER A vacina da Johnson & Johnson será testada em 3 países da Europa



A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica Janssen, do grupo Johnson & Johnson, será testada em três países europeus. Nesta sexta-feira, 28, a Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos Sanitários da Espanha autorizou o primeiro teste clínico em humanos no país para uma vacina contra o novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Salvador Illa, em entrevista coletiva. Além da Espanha, Bélgica e Alemanha participarão desta etapa, que é a segunda de um total de três. A fase anterior foi conduzida nos Estados Unidos e também na Bélgica.

No total, 550 voluntários saudáveis dos três países europeus participarão do teste para avaliar a gama de doses e os diferentes padrões de administração. A pesquisa será realizada em adultos e inclui dois grupos de voluntários, um de 18 a 55 anos e outro de 65 ou mais. O recrutamento começará “imediatamente”, segundo o ministro espanhol, e as análises clínicas no país serão realizadas nos hospitais La Paz e La Princesa, em Madri, e no Marqués de Valdecilla, em Santander.

A vacina da Janssen, chamada Ad26.COV2.S, utiliza uma tecnologia baseada em um adenovírus recombinante não-replicativo para gerar uma resposta imunológica contra uma das proteínas do coronavírus.

*Com informações da Agência EFE