Esquerdista Gabriel Boric supera Kast, da extrema direita, e é eleito presidente do Chile

Com 92,12% das urnas apuradas, o deputado de 35 anos, oriundo do movimento estudantil, soma 55,73% dos votos, e não pode mais ser alcançado pelo advogado de 55 anos, que tem 44,27%

Martin BERNETTI / AFP Gabriel Boric confirmou o favoritismo e vence as eleições no Chile



O candidato de esquerda Gabriel Boric confirmou o favoritismo e superou José Antonio Kast, da extrema direita, sendo eleito o novo presidente do Chile, neste domingo, 19. Com 92,12% das urnas apuradas, o deputado de 35 anos, oriundo do movimento estudantil, soma 55,73% dos votos, e não pode mais ser alcançado pelo advogado de 55 anos, que tem 44,27% das intenções. A vitória transforma Boric no presidente mais jovem da América Latina. Reconhecendo a derrota, Kast parabenizou o adversário através das redes sociais. “Acabo de falar com Gabriel Boric e o felicitei por seu grande triunfo. Desde hoje, ele é o presidente eleito do Chile e merece todo nosso respeito e colaboração construtiva. O Chile está sempre em primeiro contato”, escreveu o ex-deputado, admirador do antigo ditador Augusto Pinochet.

No primeiro turno, Gabriel Boric recebeu 25,82% dos votos, enquanto José Antonio Kast ficou em primeiro lugar, com 27,91%. Já no segundo, o candidato da esquerda conseguiu levar a vantagem. Com a ex-presidente Michelle Bachelet ao seu lado, o líder do movimento estudantil pautou sua campanha no respeito aos direitos humanos e prometendo a criação de uma nova Constituição no país. O advogado, por sua vez, encontrou dificuldade de se livrar da imagem de saudosista do período da ditadura militar, já que por mais de uma vez fez menções a Pinochet. No meio da campanha do segundo turno, ele também precisou fazer declarações públicas para afastar sua imagem do nazismo quando a Agência AP divulgou imagens de um registro no nome do pai de Kast, Michael Kast, no partido nazista em 1942, auge da Segunda Guerra Mundial.