Esquerdista, presidente do Chile critica apoio de Lula a Maduro: ‘Há discrepância entre a realidade e suas falas’

Gabriel Boric disse estar feliz com retorno da Venezuela às instâncias multilaterais, mas ressaltou que os direitos devem ser respeitados em todo lugar

Mario Tama/Getty Images/AFP O presidente chileno Gabriel Boric na Plenária de Abertura da Cúpula das Américas, no Centro de Convenções de Los Angeles



Seguindo os passos do presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, o líder esquerdista do Chile, Gabriel Boric, também criticou a fala do chefe de Estado do Brasil que disse na segunda-feira, 29, que a ditadura na Venezuela é uma questão de narrativa. “Nos alegra que a Venezuela retorne às instâncias multilaterais. Mas isso não significa fazer vista grossa. Há uma discrepância entre a realidade e as declarações do presidente Lula”, disse Boric durante seu discurso em Brasília, onde está sendo realizado a reunião dos líderes sul-americanos. O esquerdista ressaltou que os direitos devem ser respeitados em todo lugar não importa a coloração política. “A mim interessa que os direitos humanos sejam respeitados”, disse o chileno, lembrando que ano que vem haverá reuniões presidenciais na Venezuela. Apesar de ir contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do que diz respeito a ditadura na Venezuela, ele concorda com o petista que as sanções contra os venezuelanos são pesadas. “Vamos fazer um chamado aos Estados Unidos e à União Europeia para que levantem as sanções”. Na segunda-feira, 29, durante entrevista coletiva conjunta com Nicolás Maduro, Lula declarou que o líder venezuelano sabia a narrativa que tinham construído contra o seu país durante tanto tempo, e ainda enfatizou que o assessor especial da presidência e ex-chanceler Celso Amorim andava pelo mundo explicando que não era do jeito que as pessoas diziam.