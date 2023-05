Presidente do Uruguai critica Lula por chamar ditadura na Venezuela de ‘narrativa’: ‘É tapar o sol com um dedo’

Luis Lacalle Pou disse que ficou surpreso com as declarações do líder brasileiro porque todos sabem o que se pensa a respeito do governo de Nicolás Maduro e seu governo

EFE/Federico Anfitti Luis Lacalle Pou, presidente do Uruguai



O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, alfinetou o chefe de Estado do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o brasileiro dizer que as acusações de ditadura na Venezuela eram narrativas e colocou em dúvida se vai assinar o documento conjunto sobre a cúpula. “Fiquei surpreendido quando se disse que o que se passou na Venezuela é uma narrativa. Todos já sabem o que pensamos a respeito da Venezuela e ao governo. Agora, se há tantos grupos no mundo que estão tratando de mediar para que a democracia seja plena na Venezuela, para que se respeitem os direitos humanos para que não hajam presos políticos, o pior que se pode fazer é tapar o sol com um dedo”, disse Lacalle Pou, sem citar o nome de Lula, durante seu discurso em Brasília na reunião dos líderes sul-americanos. “Chamemos as coisas pelo nome que têm e ajudemos. Até pouco tempo Uruguai não tinha embaixador na Venezuela e nós nomeamos um. Como temo em Cuba e tantos outros lugares, porque nossa afinidade é com o povo venezuelano”, continuou Lacalle Pou, esclarecendo que trouxe o tema à cúpula porque se está sendo discutido democracia e proteção dos direitos humanos e instituições. Apesar da reunião estar sendo realizada de portas fechadas, o presidente do Uruguai fez uma live para transmitir sua fala. Na segunda-feira, 29, durante entrevista coletiva conjunta com Nicolás Maduro, Lula declarou que o líder venezuelano sabia a narrativa que tinham construído contra o seu país durante tanto tempo, e ainda enfatizou que o assessor especial da presidência e ex-chanceler Celso Amorim andava pelo mundo explicando que não era do jeito que as pessoas diziam.