Estado da Alemanha diz que há ‘probabilidade alta’ de variante Ômicron ter chegado ao país

Suspeita-se que um homem vindo da África do Sul esteja contaminado pela nova cepa; ele ficará em autoisolamento até o sequenciamento do coronavírus

Sascha Steinbach/EPA/EFE A variante Ômicron da Covid-19 provavelmente já chegou ao país, de acordo com o governo de Hesse



O Estado alemão Hesse, na região central do país, informou neste sábado, 27, que há uma “probabilidade alta” de a variante Ômicron da Covid-19 já estar no país. “Há uma alta probabilidade de que a variante Ômicron tenha chegado à Alemanha“, disse Kai Klose, ministro para Assuntos Sociais de Hesse. “Na noite passada, várias mutações típicas do Ômicron foram encontradas em um viajante que voltava da África do Sul.” De acordo com o governo local, o paciente aguarda o resultado do sequenciamento do vírus em autoisolamento.

O primeiro caso europeu da nova variante do coronavírus foi encontrado na Bélgica, em uma mulher não vacinada que esteve na Turquia e no Egito. Na sexta-feira, 26, a Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que a cepa é considerada de risco, ou seja, tem um potencial elevado de infecção e disseminação. Especialistas da OMS denunciaram que o surgimento da nova mutação na África pode ser considerado um reflexo do “apartheid vacinal”, que deixou continente para trás na imunização mundial. O órgão defende que países mais ricos doem vacinas para aqueles em desenvolvimento.