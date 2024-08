Estado Islâmico assume autoria de ataque a faca na Alemanha

Grupo terrorista disse que agiu ‘para vingar os muçulmanos da Palestina e de todas as partes’; esfaqueamento deixou três pessoas mortas e quatro gravemente feridas em Solingen, em festividade de aniversário da cidade

Gianni GATTUS / DPA / AFP Polícia e ambulâncias perto do local onde pessoas morreram e várias ficaram feridas em um ataque em Solingen, oeste da Alemanha, na sexta (23)



O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) afirmou neste sábado (24) que um dos seus membros foi o autor do ataque a faca desta sexta-feira (23) na Alemanha, e que agiu “para vingar os muçulmanos da Palestina e de todas as partes”. “O autor do ataque de ontem contra uma reunião de cristãos na cidade de Solingen é um soldado do EI”, diz um comunicado divulgado pelo órgão de propaganda jihadista Amaq.

O ataque ocorreu por volta das 21h40 (16h40 em Brasília) de sexta-feira (23), quando milhares de pessoas se reuniram em frente a um palco para marcar a abertura das festividades da cidade. O esfaqueamento deixou três pessoas mortas e quatro gravemente feridas em Solingen, no oeste do país.

Os mortos são dois homens de 56 e 67 anos e uma mulher de 56 anos. O festival público onde ocorreu o esfaqueamento foi um dos eventos planejados para marcar o 650º aniversário da fundação de Solingen. Com cerca de 150.000 habitantes, a cidade está localizada na área de mineração do Ruhr, entre Düsseldorf e Colônia.

*Com informações da AFP

