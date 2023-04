Estados Unidos anunciam cessar-fogo de 72 horas no Sudão

Pausa começará nesta terça-feira entre o Exército e as Forças de Apoio Rápido (FAR)

Abdullah Abdel Moneim/via REUTERS Sudão passa por uma tentativa de golpe de Estado há dias



O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que os generais do Sudão rivais concordaram com um cessar-fogo de três dias a partir desta terça-feira, 25, para tentar encerrar os combates. “Após negociações intensas nas últimas 48 horas, as Forças Armadas Sudanesas e as Forças de Apoio Rápido (FAR) concordaram com um cessar-fogo em todo o país a partir da meia-noite de 24 de abril, que irá durar 72 horas”, declarou Blinken duas horas antes da entrada em vigor da trégua. “Neste período, os Estados Unidos esperam que o Exército e as FAR respeitem plena e imediatamente o cessar-fogo”. O secretário de Estado, em contato com os dois generais rivais e com múltiplos atores regionais, informou que trabalha com aliados para o início de “uma comissão” que seria responsável por negociar um fim permanente das hostilidades no Sudão. As Forças da Liberdade e Mudança, principal bloco civil que ambos os generais tiraram do poder com um golpe em 2021, disseram que a trégua permitirá “dialogar nas modalidades de um cessar-fogo permanente”.

*Com informações da AFP