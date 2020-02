Estados Unidos confirmam 1ª morte por coronavírus

EFE/EPA/JUSTIN LANE Já são 62 casos do novo coronavírus nos Estados Unidos



Os Estados Unidos registraram, neste sábado (29), a primeira morte pelo novo coronavírus. A informação foi confirmada pelo jornal The New York Times.

A vítima era um homem, que morava na região de King County, em Washington, próximo a Seattle. “É um dia triste para nosso estado após a morte de um habitante por COVID-19”, disse, em comunicado, o governador do estador Jay Inslee. “Nossos sentimentos para sua família e amigos. Vamos continuar a trabalhar para que ninguém mais morra por esse vírus.”

No total, são 66 casos do COVID-19 detectados nos Estados Unidos, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país.

Mais tarde, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou em entrevista coletiva a morte. Trump reforçou que a vítima era uma “mulher maravilhosa, uma paciente de alto risco, na casa dos 50 anos”, mas não revelou mais detalhes.

Trump nomeou o vice-presidente, Mike Pence, como chefe de operações para controlar a propagação do vírus, e o Congresso prometeu um pacote de US$ 1,5 bilhão para tratar da situação da saúde.