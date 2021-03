Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália usam diplomacia da vacina contra a China

Os três países se comprometeram a enviar um bilhão de doses do imunizante às nações subdesenvolvidos do Índico e do Pacífico para minar influência chinesa na região

O presidente Joe Biden se reuniu virtualmente com líderes da Austrália, Índia e Japão nesta sexta-feira, 12



Os Estados Unidos, a Índia, o Japão e a Austrália, que compõem o Quad, concordaram em cooperar mutuamente para enviar, até o final de 2022, um bilhão de doses da vacina contra a Covid-19 às nações subdesenvolvidas do Oceano Índico e do Oceano Pacífico. Durante a reunião, realizada nesta sexta-feira, 12, o presidente Joe Biden argumentou que é de interesse dos quatro países que a região permaneça livre, aberta e estável, além de ancorada em valores democráticos e sem restrições coercitivas. O seu conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, confirmou que os líderes mundiais discutiram os desafios que o crescimento econômico e militar da China representam, mas também abordaram a questão nuclear da Coréia do Norte e o golpe militar em Myanmar.

Em comunicado conjunto, os quatro países afirmaram que não só concordaram em criar um grupo de especialistas que ajudarão a distribuir as vacinas na região como também pretendem lançar organizações que vão cooperar em questões envolvendo mudanças climáticas, padrões de tecnologia e desenvolvimento de tecnologias emergentes. A reunião acontece uma semana antes do secretário de Estado, Anthony Blinken, e do secretário de Defesa, Lloyd Austin, partirem em uma viagem diplomática dos Estados Unidos para solidificar alianças no Japão e na Coréia do Sul. Além disso, nos próximos dias Blinken deve se encontrar com o principal diplomata da China, Yang Jiechi, para abordar questões difíceis que vão desde a liberdade de Taiwan e Hong Kong até o genocídio que o governo chinês está sendo acusado de cometer contra a minoria muçulmana uighur.

*Com informações de agências internacionais