Estados Unidos planejam reforçar capacidade defensiva no Oriente Médio para auxiliar Israel

Anúncio foi feito depois que Irã e seus aliados regionais prometeram adotar represálias pelos assassinatos de líderes do Hamas e Hezbollah

ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Secretário de Defesa dos Estados Unidos coordenará ações



Os Estados Unidos planejam reforçar suas capacidades defensivas no Oriente Médio para proteger as forças americanas e ajudar a defender Israel, afirmou o Pentágono nesta sexta-feira (2). O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, comandará múltiplas ações “para reforçar a proteção das forças americanas em toda a região, proporcionar um maior apoio à defesa de Israel e garantir que os Estados Unidos estejam preparados para responder a esta crise”, disse a secretaria-adjunta de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh. O anúncio foi feito depois que Irã e seus aliados regionais prometeram adotar represálias pelos assassinatos de um líder do movimento islâmico Hamas, em Teerã, e um comandante do movimento xiita libanês Hezbollah, em Beirute, alimentando os temores de um conflito mais amplo na região.

Israel matou o comandante do Hezbollah, Fuad Shukr, em Beirute, na última terça-feira (30), em uma ação que, segundo o país, foi uma resposta ao lançamento de foguetes na semana passada, nas anexadas Colinas de Golã, que deixou 12 mortos. Horas depois, o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, foi assassinado na capital iraniana, um ataque que Israel ainda não comentou, embora o grupo e o Irã tenham atribuído às forças israelenses. Uma fonte próxima ao Hezbollah disse à AFP que os funcionários iranianos se reuniram em Teerã, na última quarta (31), com representantes do chamado “eixo de resistência”, uma aliança informal de grupos apoiados por Teerã e hostis a Israel, para discutir seus próximos passos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Dois cenários foram discutidos: uma resposta simultânea do Irã e de seus aliados ou uma resposta escalonada de cada parte”, disse a fonte. Em abril deste ano, o Irã realizou seu primeiro ataque direto em solo israelense, fazendo uma ofensiva com drones e mísseis depois que um ataque atribuído a Israel matou oficiais da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da república islâmica, no consulado de Teerã em Damasco. As forças americanas ajudaram a defender Israel contra o ataque.

*Com informações da AFP

Publicado por Marcelo Bamonte