Maratona de Boston 2022 exigirá comprovante de vacinação de competidores

30 mil corredores 100% vacinados poderão competir na prova mais antiga do mundo

Reprodução/ Twitter @bostonmarathon Maratona de Boston de 2022 acontecerá dia 18 de abril



Assim como a São Silvestre, a Maratona de Boston anunciou nesta quinta-feira, 4, que irá exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19 para todos os participantes da prova que está marcada para 18 de abril de 2022. A prova mais antiga do mundo foi cancelada em 2020 e, neste ano, aconteceu em outubro. Cerca de 20 mil corredores puderam participar da prova no mês passado, mas para a próxima edição 30 mil corredores estarão autorizados a participar. “Tivemos uma taxa de vacinação de 93% entre os participantes da 125ª edição da Maratona de Boston e queremos fazer nossa parte para continuar a mitigar a disseminação do Covid-19 conforme continuamos nosso retorno às corridas”, disse o presidente da Boston Athletic Association, Tom Grilk.