As forças armadas dos Estados Unidos, em colaboração com as Forças de Segurança do Iraque, realizaram uma operação que resultou na morte de quinze integrantes do Estado Islâmico. O ataque ocorreu no Deserto de Anbar e foi coordenado pelo Comando Central dos EUA. Durante a ação, sete soldados americanos ficaram feridos, sendo que um deles precisou ser evacuado para tratamento fora da região. O principal objetivo da operação foi desmantelar a capacidade do ISIS de planejar e executar ataques contra civis iraquianos e cidadãos dos Estados Unidos. As autoridades não relataram a ocorrência de vítimas civis durante a ação. Entre os mortos, estavam líderes importantes do grupo terrorista, e todos os seus esconderijos e armamentos foram eliminados.

Um oficial do Departamento de Defesa dos EUA revelou que cinco soldados sofreram ferimentos, com um deles sendo transportado para um local seguro para receber cuidados médicos. Curiosamente, o governo iraquiano não fez menção à participação americana ao divulgar informações sobre a operação. Desde 2017, o Estado Islâmico perdeu o controle sobre o território iraquiano e, em 2019, também foi expulso da Síria. No entanto, o grupo ainda mantém atividades na região, o que levou à formação de uma coalizão internacional com mais de 80 países, liderada pelos Estados Unidos, para combater essa ameaça persistente.

