Estados Unidos reforçam segurança no Oriente Médio com submarino e porta-aviões

Secretário de Imprensa do Pentágono reforçou o compromisso americano em defender Israel a qualquer preço

EFE/EPA/ATEF SAFADI Caça israelita sobrevoa a fronteira com o Líbano



Lloyd Austin, Secretário de Defesa dos Estados Unidos, mandou um submarino nuclear com misseís para o Oriente Médio e um grupo de ataque do porta-aviões USS Abraham Lincon a se dirigir a àrea, segundo divulgado em um comunicado do Departamento de Segurança, no útimo domingo (11). A medida acontece enquanto outros países pressionam Israel e Hamas para um cessar-fogo. Autoridades americanas estão preocupadas com a posssibilidade de um ataque em retaliação pelas mortes de Ismail Haniyeh, um dos líderes do Hamas e um comandante do Hezbollah. O major general Pat Ryder, Secretario de Imprensa do Pentágono reportou que Austin e Yoav Gallant, Ministro da Defesa de Israel conversaram e não medirão esforços para defender Israel.