Ministro da Defesa da Rússia afirma que guerra do país não é contra a Ucrânia, mas ‘contra o Ocidente’

De acordo com Andrei Belousov, essa situação se deve ao desejo dos Estados Unidos e de seus aliados de manter seu domínio e ‘impedir a construção de uma nova ordem mundial multipolar e igualitária’

Divulgação/Kremlin O presidente russo, Vladimir Putin, também enviou saudações aos participantes do evento e disse esperar que muitos contratos sejam assinados no âmbito do fórum



O ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, insistiu nesta segunda-feira (12) que a guerra da Rússia não é contra a Ucrânia, mas contra o “Ocidente coletivo”, liderado pelos Estados Unidos e seus aliados. Belousov fez os comentários na abertura do fórum Armiya-2024 (Exército-2024), nos arredores de Moscou. “Dou-lhes as boas-vindas na abertura do Fórum Técnico-Militar Internacional Armiya-2024. Como sabem, o evento de hoje está sendo realizado durante a operação militar especial, que é, na verdade, um confronto armado entre a Rússia e o Ocidente coletivo”, declarou o ministro russo. De acordo com Belousov, essa situação se deve ao desejo dos Estados Unidos e de seus aliados de manter seu domínio e “impedir a construção de uma nova ordem mundial multipolar e igualitária”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Nesse sentido, esse confronto afeta os interesses de cada país”, enfatizou. O ministro garantiu que a Rússia continuará a modernizar suas armas e a treinar seus militares para obter vantagem sobre seus inimigos, e o trabalho do fórum se concentrará este ano “nessa ideia-chave”. O presidente russo, Vladimir Putin, também enviou saudações aos participantes do evento e disse esperar que muitos contratos sejam assinados no âmbito do fórum. “Não tenho dúvidas de que, como resultado do fórum, novos laços promissores serão fortalecidos e estabelecidos, e contratos mutuamente benéficos serão celebrados entre o Ministério da Defesa e as empresas do complexo militar-industrial russo”, comentou o presidente do país em uma mensagem de vídeo.

Ele enfatizou que o fórum tornará “ainda mais eficaz a interação dos países próximos e amigos na esfera da segurança e da proteção dos interesses nacionais”. Armiya-2024, que é realizado anualmente, conta neste ano com a participação de representantes de cerca de 1.500 empresas do complexo militar-industrial russo, mas está sendo realizado em uma escala menor e por apenas três dias. Durante o evento, mais de 28.000 peças de equipamentos militares e de uso duplo estarão em exposição em 160.000 metros quadrados de área útil.

*Com informações da EFE