Estados Unidos registram 91 mil casos de Covid-19 em 24 horas

Número total de contaminações pela doença no país é de 8.940.170

EFE/EPA/CJ GUNTHER Foi a primeira vez que os EUA registraram mais de 90 mil casos em um único dia



Os Estados Unidos registraram nesta quinta-feira, 29, o maior número de contágio diário da Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com um levantamento da Universidade Johns Hopkins, foram 91.295 contágios e 1.021 mortes em 24 horas. Com os números, o país chegou a 8.940.170 casos confirmados e 228.625 mortes causadas pela doença. Nova York continua sendo o estado com o maior número de mortes pelo coronavírus nos EUA, com 33.444. A cidade de Nova York, sozinha, já registrou 23.989 óbitos.

Outros estados com altos números de mortes são Texas (18.276), Califórnia (17.553), Flórida (16.648), Nova Jersey (16.332), Massachusetts (9.951), Illinois (9.945), Pensilvânia (8.743), Geórgia (7.923) e Michigan (7.653). Em número de casos registrados, a Califórnia ainda lidera o ranking, com 921.673, seguida por Texas (918.520), Flórida (794.624) e Nova York (503.176).

*Com informações da EFE