Estados Unidos se aproximam de 15 milhões de casos da Covid-19

Segundo levantamento feito pela Universidade John Hopkins, o país tem agora 14.932.613 casos de infecção e 283.621 mortes

EFE/EPA/CJ GUNTHER Estados Unidos se aproximam de 15 milhões de casos



Os Estados Unidos se aproximaram nesta segunda-feira, 07, da marca de 15 milhões de casos de coronavírus, com 14.932.613, e chegaram a 283.621 mortes, de acordo com a contagem independente feita pela Universidade Johns Hopkins. Foram relatados 1.390 óbitos e 183.775 casos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 entre as 20h (horário local; 22h de Brasília) de ontem e de hoje. Nova York é o estado com mais mortes por Covid-19 nos Estados Unidos, com 35.034, seguido por Texas (23.186), Califórnia (19.984), Flórida (19.282), Nova Jersey (17.336), Illinois (14.214), Pensilvânia (11.319), Massachusetts (11.035), Michigan (10.422) e Geórgia (9.851). Em número de casos, a Califórnia lidera, com 1.380.021, seguida por Texas (1.330.237), Flórida (1.065.785), Illinois (796.264) e Nova York (713.129).

*Com informações da EFE