Mundo supera a marca de 66 milhões de casos de Covid-19

Segundo a OMS, foram registrados 605 mil novas infecções da doença nas últimas 24 horas

BRUNO ROCHA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Mundo vive tendência de alta no número de casos e mortes.



Em meio a uma tendência de avanço do novo coronavírus, o mundo superou a marca de 66 milhões de casos de Covid-19. Tal número foi superado após o registro de 605 mil novos casos nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e mostram um aumento após três semanas de queda no total de infecções diárias e estabilização no número de mortes. Ao redor do mundo, o número de pacientes recuperados chegam a 46,7 milhões e o número de casos ativos em estado grave ou crítico é de 106 mil. Segundo dados da OMS, ambos os números estão aumentando nos últimos dias. O continente americano mostra um novo aumento e atinge 28,3 milhões de casos. A Europa, que se aproxima dos 20 milhões de infecções mostra uma queda, embora alguns países.

Analisando os países individualmente, os Estados Unidos lideram a lista de nações mais atingidas, com 14,3 milhões de casos. A Índia, com 9,6 milhões, o Brasil, com 6,5 milhões, a Rússia, com 2,4 milhões e a França, com 2,2 milhões completam o topo do ranking. Países como Reino Unido e Espanha também estão entre as nações mais atingidas. A Alemanha, que foi um dos países menos afetados durante a primeira onda, é um dos únicos países europeus que ainda vive uma tendência de aumento dos números de casos e mortos.

*Com informações da EFE