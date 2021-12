Estados Unidos superam marca de 800 mil mortes pela Covid-19

País é o que perdeu mais vidas desde o início da pandemia; cerca de 200 mil óbitos ocorreram após a vacinação estar amplamente disponível

EFE / Etienne Laurent / Archivo Estados Unidos agora teme que variante ômicron cause novos surtos



Os Estados Unidos superaram nesta terça, 15, a marca de 800 mil mortos por causa do coronavírus, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. O país lidera no número total de mortes do mundo, com bastante diferença para o segundo, o Brasil, que teve 616 mil óbitos na pandemia. A situação se torna ainda mais triste já que cerca de 200 mil das mortes ocorreram quando já havia vacinação amplamente disponível para a população adulta do país – 60,9% da população do país norte-americano foi totalmente vacinada e 72,6% recebeu a primeira dose, números que têm apresentado crescimento lento nos últimos meses. Agora, o temor é de que novas ondas da pandemia comecem por conta da variante ômicron, que tem diversas mutações em relação ao vírus original e às outras variantes, e que indica ter capacidade de superar em algum grau a imunidade prévia de pessoas curadas da Covid-19 ou já vacinadas com duas doses. Por isso, especialistas recomendam que a vacinação continue e uma dose de reforço seja aplicada na população.

*Com informações da agência AFP