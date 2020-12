Estados Unidos ultrapassam marca de 13 milhões de casos da Covid-19

País tem 267.888 mortes, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins

Justin Lane/EFE Estados Unidos somam mais de 13 milhões de casos da doença



Os Estados Unidos chegaram nesta segunda-feira, 30, a 13.525.889 contágios confirmados pelo novo coronavírus e a 267.888 mortes, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins. Nova York é o estado com mais mortes por Covid-19 nos EUA, com 34.605, seguido por Texas (21.896), Califórnia (19.153), Flórida (18.597), Nova Jersey (16.993), Illinois (12.985), Massachusetts (10.748), Pensilvânia (10.335), Michigan (9.564) e Geórgia (9.452). Em número de casos, o Texas lidera, com 1.237.635, seguido por Califórnia (1.223.293), Flórida (999.319), Illinois (726.304) e Nova York (647.980).

*Com informações da EFE