Terremoto de magnitude 6,4 atinge a Argentina

Cidade atingida fica próxima da fronteira com o Chile; não há registro de feridos ou mortos por enquanto

Pixabay / yaninaamira Episódio aconteceu na noite desta segunda-feira, 30.



Um terremoto de magnitude 6,4 na escala Richter atingiu a província de Salta, no noroeste da Argentina. O local fica próximo à fronteira com o Chile. O tremor foi registrado nesta segunda-feira, 30, e, até o momento, não existem relatos de danos ou feridos após o terremoto. No último domingo, a província já havia sido epicentro de um terremoto de magnitude 5,9 na escala Richter.

Registros do Instituto Nacional de Prevenção Sísmica da Argentina apontam que os tremores aconteceram por volta das 19h55 no horário local, que é o mesmo de Brasília. O epicentro foi registrado a 197 quilômetros a oeste da capital providencial. Depois do terremoto, foram registrados outros três movimentos, sendo um de magnitude 4,7, outro de magnitude 4,3 e um terceiro de 3,2 graus. Eles foram registrados às 20h02, 20h10 e 20h26, respectivamente.

*Com informações da EFE