Estados Unidos: Uso de máscara ao ar livre não será mais obrigatório para pessoas vacinadas

A medida vale para caminhadas, passeios de bicicleta e refeições a céu aberto com pequenos grupos de pessoas, mas a proteção continua sendo necessária em espaços fechados ou com aglomerações

EFE/EPA/Stefani Reynolds / POOL O presidente Joe Biden aproveitou as mudanças nas orientações para voltar a pedir que as pessoas se vacinem contra a Covid-19



O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), agência reguladora de saúde dos Estados Unidos, anunciou nesta terça-feira, 27, que as pessoas que já foram totalmente imunizadas contra a Covid-19 no país não serão mais obrigadas a utilizar máscaras de proteção individual em ambientes ao ar livre. A medida vale, por exemplo, para caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e refeições a céu aberto com pequenos grupos de pessoas. No entanto, o uso do acessório continua sendo obrigatório em espaços fechados ou em espaços abertos que estejam com algum tipo de aglomeração, como eventos esportivos e apresentações musicais. A decisão do CDC levou em conta o parecer de especialistas em doenças infecciosas e saúde pública, que afirmam que o distanciamento social, a brisa, a umidade e a luz solar diminuem os riscos de contaminação através das partículas de vírus transportadas pelo ar. O presidente Joe Biden comemorou a mudança e fez um apelo para que as pessoas se vacinem – não só para protegerem a si mesmas e os que estão ao seu redor, mas também para poderem voltar a viver normalmente. “Para aqueles que não se vacinaram ainda, especialmente os que são mais jovens ou acham que não precisam, esse é outro ótimo motivo para se vacinar”, argumentou. Atualmente, 52% dos norte-americanos elegíveis para receber a vacina já tomaram pelo menos uma dose do imunizante. No mês passado, o CDC já havia dito que as pessoas que foram completamente vacinadas podem se reunir dentro de casa sem usar máscaras.