Estados Unidos vão analisar redes sociais de estudantes estrangeiros que pedirem visto

Nova diretriz, segundo o comunicado da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, exige que os perfis estejam com as configurações de privacidade ajustadas para o modo público

Manu Ros/Harvard A universidade de Harvard é um dos principais destinos de estudantes brasileiros



A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil anunciou nesta quarta-feira (25) que passará a monitorar os perfis em redes sociais de estrangeiros que solicitarem vistos de estudante (F, M e J) para entrada no país. A nova diretriz, segundo o comunicado, exige que os perfis estejam com as configurações de privacidade ajustadas para o modo público.

A medida é parte de um conjunto de ações do governo Donald Trump para reforçar o controle de entrada de estrangeiros, sob o argumento de manter os “mais altos padrões de segurança nacional”. De acordo com a embaixada, a verificação das redes sociais será “abrangente e minuciosa”, com o objetivo de identificar conteúdos considerados hostis aos Estados Unidos, seu governo, cultura ou instituições.

A exigência vale para três tipos de visto:

F: destinado a estudantes de instituições acadêmicas, como faculdades e universidades;

M: para estudantes de instituições vocacionais ou não acadêmicas;

J: voltado a participantes de programas de intercâmbio educacional e cultural, como professores, pesquisadores e estagiários.

Segundo o Departamento de Estado americano, o procedimento busca avaliar se o solicitante representa risco à segurança do país. “Obter um visto para os EUA é um privilégio, não um direito”, destacou a embaixada no comunicado. A exigência de perfis abertos nas redes foi incluída como parte das medidas para retomada da concessão de vistos, que havia sido suspensa em maio. Os consulados devem reabrir em breve o agendamento de entrevistas para estudantes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A decisão, segundo o governo americano, é motivada por razões de segurança. “Todos os solicitantes devem comprovar de forma credível sua elegibilidade para o tipo de visto solicitado, incluindo a intenção de participar exclusivamente de atividades compatíveis com os termos de sua admissão”, afirma o texto.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA