Teve o visto para os Estados Unidos negado? Saiba quando é possível tentar novamente

Solicitante pode atualizar a documentação ou até mesmo aplicar o mesmo processo; novo governo Trump tem dificultado imigração, mas procura por mão de obra joga a favor de quem sonha em morar nos EUA

Freepik Sistema imigratório americano permite novas tentativas de visto e não há um número máximo de pedidos



Ter um pedido de green card ou visto para os Estados Unidos recusado pode ser um revés, mas não é o fim da linha. O sistema imigratório americano, ao contrário de outros, permite novas tentativas. No entanto, o cenário atual, após o início da nova administração do republicano Donald Trump, exige atenção redobrada e uma compreensão aprofundada das novas diretrizes.

O advogado Gustavo Nicolau, especialista em imigração no Brasil e nos EUA e sócio do escritório de advocacia de imigração Green Card US, afirma que “no próprio texto da negativa, a imigração já orienta que o candidato pode apresentar novamente a solicitação”. Essa flexibilidade, porém, agora vem acompanhada de um endurecimento nas regras, especialmente para determinados perfis.

Segundo o advogado, não há um número máximo de pedidos. Em alguns casos, o candidato simplesmente protocola o mesmo processo, que será analisado por um novo oficial da imigração — o que pode gerar uma decisão diferente. “Isso é mais comum do que se imagina”, afirma. Em outras situações, opta por atualizar a documentação, apresentando novos elementos, como a conclusão de um curso, um novo contrato de trabalho ou uma promoção relevante na carreira. Essas mudanças podem fortalecer o pedido e aumentar as chances de aprovação.

Por outro lado, a política migratória americana tem passado por mudanças significativas, com foco em uma triagem mais rigorosa. No último dia 30 de maio, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, emitiu um comunicado oficial com novas orientações para embaixadas e consulados. “O visto deve ser negado caso você [agente verificador] não esteja convencido de que o solicitante, durante sua estadia nos Estados Unidos, se dedicará exclusivamente a atividades compatíveis com o visto concedido”, diz o texto. As principais novidades incluem:

Verificação de redes sociais: agora, a análise de perfis em plataformas como X, Facebook e Instagram é uma etapa oficial. A ausência no ambiente digital (ou pouca atividade) pode ser interpretada como tentativa de ocultar informações e, consequentemente, um fator para a recusa do visto. Oficiais consulares podem solicitar que as contas sejam tornadas públicas.

agora, a análise de perfis em plataformas como X, Facebook e Instagram é uma etapa oficial. A ausência no ambiente digital (ou pouca atividade) pode ser interpretada como tentativa de ocultar informações e, consequentemente, um fator para a recusa do visto. Oficiais consulares podem solicitar que as contas sejam tornadas públicas. Triagem específica para Harvard: c omo parte de uma ofensiva do governo Trump contra a Universidade Harvard, qualquer solicitante de visto que deseje ir à instituição, por qualquer motivo (estudantes, professores, funcionários, palestrantes, turistas, etc.), passará por uma triagem adicional imediata. A medida visa combater o que o documento descreve como “um ambiente acadêmico livre de violência e antissemitismo”. Segundo o governo, Harvard falhou nesse sentido.

c A medida visa combater o que o documento descreve como “um ambiente acadêmico livre de violência e antissemitismo”. Segundo o governo, Harvard falhou nesse sentido. Propósito da viagem: oficiais devem verificar se o motivo declarado da viagem é compatível com o tipo de visto solicitado, mesmo que não configure formalmente inadmissibilidade. O visto pode ser negado se o funcionário do governo americano não estiver convencido de que o solicitante se dedicará exclusivamente a atividades compatíveis com a autorização concedida durante a estadia.

Essas medidas, segundo o documento de Rubio, são um “projeto piloto para ampliar os processos de triagem e verificação”, o que sugere uma possível extensão a outras instituições ou grupos no futuro. “Se você está vindo para causar problemas, provavelmente terá problemas”, afirmou o secretário, em outra oportunidade. “Não vamos continuar sendo ingênuos a ponto de permitir a entrada de pessoas que vêm ao nosso país para causar desordem.”

Outras medidas da administração Trump

Além da nova triagem, o governo Trump já havia implementado outras ações que impactam o processo migratório:

Suspensão de entrevistas para vistos de estudantes: foi determinada a suspensão da marcação de novas entrevistas para vistos de estudantes estrangeiros.

Revogação de vistos de estudantes chineses: Trump anunciou a suspensão de vistos de universitários do país asiático com “conexões com o Partido Comunista Chinês ou que estudam em áreas críticas”.

Revogação de vistos por atividades “contrárias à política externa”: o secretário Marco Rubio afirmou ter cancelado pessoalmente vistos de centenas, “talvez milhares”, de pessoas envolvidas em atividades consideradas contrárias à política externa dos EUA.

Como tentar de novo diante desse cenário?

Mesmo com as novas diretrizes, ainda é possível fazer uma nova solicitação caso seu visto seja negado. Você pode:

Reapresentar o mesmo processo: em alguns casos, submeter o mesmo pedido pode levar a uma nova análise por um oficial diferente, gerando uma decisão distinta.

em alguns casos, submeter o mesmo pedido pode levar a uma nova análise por um oficial diferente, gerando uma decisão distinta. Atualizar a documentação: fortalecer seu pedido com novas informações é crucial. Isso pode incluir a conclusão de um curso, um novo contrato de trabalho, uma promoção na carreira ou qualquer outra mudança relevante que comprove suas qualificações e intenções genuínas.

Procura de empresas americanas por estrangeiros

Setores como a indústria tecnológica, a agricultura e a hotelaria pressionam a Casa Branca para que as restrições não afetem a chegada de trabalhadores estrangeiros. O próprio Donald Trump fala em “retorno legal” dos imigrantes deportados. “Os Estados Unidos recebem centenas de milhares de imigrantes todos os anos por uma razão muito simples: precisam de mão de obra qualificada”, pontua Gustavo Nicolau. “Com a representação de um advogado formal e um pedido bem construído, o sonho americano pode, sim, se tornar realidade.”