‘Estamos preparados para qualquer retaliação do Irã’, diz Trump

EFE/EPA/Olivier Douliery/POOL Segundo o presidente americano, o Irã estava "planejando algo" e o Congresso americano saberá dos detalhes em breve



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (7) que os americanos estão “preparados para qualquer retaliação do Irã” e que o país persa “deve sofrer as consequências” se atacar os EUA.

“Nós salvamos muitas vidas”, afirmou o líder da Casa Branca, em referência à operação americana no Iraque que matou o general Qassim Soleimani na semana passada. O líder militar iraniano comandava as Forças Quds, da Guarda Revolucionária do Irã, e sua morte elevou a tensão entre Washington e Teerã. Segundo Trump, o Irã estava “planejando algo” e o Congresso americano saberá dos detalhes em breve.

Em conversa com repórteres na Casa Branca, o republicano também disse que “em algum momento as tropas americanas devem deixar o Iraque, mas não agora”. Trump afirmou desconhecer uma carta enviada por engano ontem a autoridades iraquianas. O documento dizia que os EUA estavam “reposicionando forças” para sair de solo iraquiano, mas a ação foi negada posteriormente pelo secretário de defesa americano, Mark Esper.

De acordo com Trump, os EUA só aplicarão sanções econômicas ao Iraque se não forem “tratados com respeito”. Hoje, o primeiro-ministro do país, Adel Abdul-Mahdi, disse que os americanos não têm alternativa e devem retirar suas tropas do país.

Ao lado do primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, o líder da Casa Branca também prometeu negociar e fazer “vários acordos” com a Grécia.

* Com informações do Estadão Conteúdo