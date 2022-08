Estátuas budistas de 600 anos reaparecem na China após recuo do rio Yangtze

Relíquias foram identificadas como uma construção das dinastias Ming e Qing; peças estão localizadas no ponto mais alto de uma ilha que estava submersa

Reprodução/Youtube/@NBCNews Recuo do nível do rio Yangtze revelou uma ilha submersa na China



Um trio de estátuas budistas de 600 anos, segundo as estimativas da mídia estatal Xinhua, reapareceram na China após o recuo do nível do rio Yangtaze, causado pela seca. As peças ficam na parte mais alta do recife de ilha, chamado de Foyeliang, localizado na cidade de Chongqing. Elas foram identificadas como uma construção das dinastias Ming (1368 – 1644) e Qinf (1614 – 1912). Uma das estátuas retrata um monge sentado em um pedestal de lótus. O nível da água do rio Yangtaze tem caído constantemente devido à seca e a onda de calor que atingem o sudoeste do país. As chuvas na Bacia do Yangtze estão 45% abaixo do normal desde julho, e as altas temperaturas devem persistir por pelo menos mais uma semana, segundo previsões oficiais. Cerca de 66 rios em 34 condados de Chongqing secaram, disse a emissora estatal CCTV na esta sexta-feira, 19. Não é a primeira vez que relíquias aparecem por causa da seca. Na Europa, tesouros também estão sendo revelados, como a pedra da fome, navios de guerra, bombas, e o “Stonehenge espanhol”, um círculo de dezenas de pedras megalíticas.

*Com informações da Reuters