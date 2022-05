Estudante é preso com dois rifles do lado de fora de uma escola no Texas

Polícia foi acionada, mas jovem não entrou armado na instituição; alerta acontece um dia após morte de 19 crianças e dois adultos em escola primária

Pixabay Uma AR15 (foto ilustrativa) e uma AK-47 foram encontradas no carro do aluno



Um jovem estudante foi preso nesta quarta-feira, 25, nos arredores de Dallas, no Texas, Estados Unidos, por ir ao colégio com dois rifles em seu carro, segundo informou o Departamento de Polícia de Richardson. A prisão ocorreu um dia depois que outro jovem matou a tiros 19 crianças e duas professoras em uma escola primária na cidade de Uvalde, também no estado do Texas, em um dos tiroteios mais mortíferos em um centro educacional dos Estados Unidos. A polícia de Richardson recebeu uma ligação às 10h55 (horário local, 12h55 de Brasília) alertando que um jovem estava indo com um rifle em direção ao Instituto Berkner. Em seguida, vários policiais se deslocaram ao colégio. Quando os agentes chegaram, o jovem já estava dentro do colégio, mas desarmado, segundo explicou a polícia local. No entanto, em seu carro, estacionado próximo ao colégio, foram encontrados um fuzil AK-47 e um AR-15, razão pela qual o estudante foi preso pelo crime estadual de porte de armas em área escolar. Após o massacre de ontem, numerosos políticos do Partido Democrata e líderes civis pediram maiores controles sobre a compra de armas no país, enquanto as autoridades republicanas do Texas colocaram o foco nos problemas de saúde mental que, em sua opinião, estão na raiz do evento.

*Com informações da EFE