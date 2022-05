Massacre em escola no Texas: veja tudo o que se sabe sobre o ataque que deixou 21 mortos

Atirador, identificado como Salvador Ramos, não tinha amigos e atirou na avó antes de cometer o atentado; autoridades investigam o que teria motivado o crime

Jordan Vonderhaar / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Um policial estadual do Texas recebe flores para as vítimas de um tiroteio em massa ontem na Robb Elementary School, onde 21 pessoas foram mortas, incluindo 19 crianças, em 25 de maio de 2022 em Uvalde, Texas. O atirador, identificado como Salvador Ramos, de 18 anos, teria sido morto pela polícia



A cidade de Uvalde, no Texas, foi palco de mais uma tragédia envolvendo violência com armas de fogo nos Estados Unidos na terça-feira, 24, quando um jovem de 18 anos, identificado como Salvador Ramos, matou 19 crianças e duas professoras na escola primária Robb Elementary. O ataque é considerado o mais mortal do país desde o tiroteio realizado na escola Sandy Hook, em 2012, quando Adam Lanza, de 20 anos, mato 26 pessoas, incluindo vinte crianças com idades entre 6 e 7 anos. Ramos foi morto pela polícia que ainda não sabe o que teria motivado o crime. Entretanto, de acordo com o porta-voz do Departamento de Segurança Pública do Texas, Chris Olivarez, o jovem atirou primeiro em sua avó, em casa, depois entrou em um veículo e sofreu um acidente perto da escola. Nesse momento, a polícia recebeu as primeiras ligações informando que um indivíduo armado estava caminhando em direção à escola.

Conforme as investigações das autoridades, todas as vítimas estavam na mesma sala, onde o criminoso se entrincheirou e atirou indiscriminadamente. Ele tinha dois tipos de armamento, uma pistola e um rifle. As autoridades analisam se a escola foi um alvo premeditado do atirador ou se ele entrou nela por causa de sua proximidade com o local do acidente de trânsito. No início da manhã de quarta-feira, 25, todas as vítimas já tinham sido identificadas e suas famílias notificadas, com algumas revelando a jornalistas os nomes de seus filhos que morreram no tiroteio. Xavier Lopez, 10; Nevaeh Bravo; Amerie Jo Garza, 10; Uziyah Garcia, 9; e as professoras Irma Garcia e Eva Mireles, foram algumas das vítimas identificadas. Além dos 21 mortos, centenas de pessoas também feridas, mas, de acordo com Olivarez, não há uma contagem exata. O University Health, um hospital em San Antonio, informou que uma mulher de 66 anos e uma menina de 10 anos foram levadas ao hospital em estado crítico após o tiroteio na escola e agora estavam em estado grave.

This thread will be dedicated to the victims of the mass shooting in Uvalde, Texas. As a parent, my heart is broken seeing these faces and their ages. My condolences to their families during this difficult time 🙏🏻 Xavier Lopez, 10. He was a 4th grader at Robb Elementary. pic.twitter.com/261cSEBFZ3 — Natasha ⚯͛ (@ndelriego) May 25, 2022

Quem era o atirador?

Salvador Ramos, 18 anos, era estudante de uma escola secundária local e morava com seus avós. O jovem não trabalhava, não tinha amigos e também não estava em nenhum relacionamento amoroso. De acordo com o governador do Texas, Greg Abbott, ele agiu sozinho e “atirou e matou horrivelmente” todas essas pessoas. A polícia não tem conhecimento se ele fazia parte de alguma gangue. A avó de Ramos, que também foi atingida, está viva e hospitalizada, e as autoridades locais estão tentando localizar o avô.

Tiroteios como o da escola primária Robb Elementary não são isolados. Prova disso é que o ataque correu 10 dias depois que um declarado supremacista branco atirou em 13 pessoas em um supermercado em um bairro majoritariamente negro de Buffalo. Só neste ano, 213 tiroteios em massa foram registrados e 7.584 pessoas morreram, de acordo com o Gun Violence Archive. Diante desse aumento de crimes envolvendo armas de fogo, o presidente Joe Biden pediu leis mais rígidas de controle de armas em um discurso no horário nobre para o povo norte-americano. “Como nação, temos que perguntar quando, em nome de Deus, vamos enfrentar o lobby das armas”, disse ele. Em condolências as vítimas, o líder dos EUA ordenou que as bandeiras sejam hasteadas a meio mastro diariamente até o pôr do sol no sábado. Os Estados Unidos são o único país desenvolvido onde se repetem de forma implacável os ataques a tiros em instituições de ensino.