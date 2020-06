Estudo aponta: Coronavírus já estava em Barcelona 1 ano antes da pandemia

A Universidade de Barcelona identificou a presença do SARS-COV-2 em amostras de águas residuais coletadas na cidade em 12 de março de 2019

Enric Fontcuberta/EFE Pedestres circulam de máscara pelas ruas de Barcelona



A Universidade de Barcelona identificou a presença do novo coronavírus em amostras de águas residuais coletadas na cidade em 12 de março de 2019, o que significa que o SARS-COV-2 já estava em circulação um ano antes da declaração de pandemia mundial, em 11 de março de 2020. O resultado da pesquisa mostra que o vírus circulava muito antes de ser conhecido, segundo um comunicado emitido pela universidade nesta sexta-feira, 26.

Os especialistas estudaram semanalmente amostras obtidas de duas estações de tratamento da capital da Catalunha, sob a premissa de que há grandes quantidades de genoma de coronavírus nas fezes. “Os níveis do genoma do SARS-CoV-2 coincidiram claramente com a evolução dos casos de Covid-19 na população”, explicou o coordenador do trabalho, Albert Bosch.

No entanto, ter identificado a presença do vírus antes dos casos demonstra, segundo os pesquisadores, que muitos infectados podem ter sido confundidos com doentes de gripe. “Identificar a propagação do SArS-CoV-2 com um mês de antecedência teria permitido uma resposta melhor à pandemia”, declarou Bosch.

O governo espanhol declarou estado de emergência em 14 de março e aprovou medidas severas para restringir a movimentação da população e as atividades sociais e econômicas para conter o contágio. De acordo com o Ministério da Saúde local, na quinta-feira, 25, foram reportados três óbitos e 157 novos casos de Covid-19. Ao todo, a Espanha já registrou 28.330 mortes e 247.486 casos.

*Com informações da Agência EFE