Estudo revela influência humana sobre tamanho de animais domésticos e selvagens

Segundo a pesquisa publicada pela revista PNAS, o impacto dos humanos no mundo também é medido pela evolução morfológica dos animais durante o último milênio

Freepik Vaca holandesa, usada majoritariamente em indústrias leiteiras, pastando no campo



Animais domésticos maiores e animais selvagens menores: o impacto dos humanos no mundo ao seu redor também é medido pela evolução morfológica dos animais durante o último milênio, segundo um estudo publicado esta semana pela revista PNAS. “Pudemos estabelecer a crescente influência dos humanos nos últimos 1000 anos graças à comparação entre a evolução do tamanho dos animais domésticos e a dos animais selvagens”, explicou à AFP a bioarqueóloga Allowen Evin, do Instituto de Ciências da Evolução de Montpellier (sul da França).

Para chegar a esta conclusão, os pesquisadores estudaram ossos de animais selvagens – como cervos, lebres e raposas – e domésticos – como ovelhas, cabras, porcos, vacas e galinhas – da região mediterrânea francesa. A pesquisadora explicou que se concentraram em uma área geográfica reduzida, para evitar muitas variações ambientais ou culturais. “Começamos no momento em que as primeiras sociedades de pecuaristas e agricultores chegaram à região, há 8000 anos”.

Durante os primeiros 7000 anos estudados, as espécies domésticas e selvagens evoluem em uníssono, com algumas exceções. Portanto, pode-se concluir que o ambiente é preponderante. Mas depois, “o ser humano se impõe”, explica a bioarqueóloga. “Há mil anos, houve uma ruptura: todas as espécies domésticas aumentaram de tamanho, enquanto as selvagens diminuíram”. As explicações apresentadas são múltiplas. Em relação às espécies domésticas, “houve mudanças nas práticas, modificações na forma de cuidá-las, buscava-se uma produtividade cada vez maior”, explica a pesquisadora. Em relação às espécies selvagens, a intensificação da caça e a diminuição das florestas fizeram com que houvesse menos habitats propícios. Esses dois parâmetros afetam o tamanho dos animais. No entanto, é impossível quantificar essas evoluções de forma significativa.

*Com informações da AFP