EUA acaba com obrigatoriedade de teste de Covid-19 para entrar no país

A partir de domingo, 12, estrangeiros não precisam apresentar PCR negativo; medida vale para visitantes vacinados ou não, e era uma das últimas em vigor

EFE/EPA/MADE NAGI Estrangeiros visitantes não precisam mais apresentar PCR negativo para entrar nos EUA



Os Estados Unidos informaram nesta sexta-feira, 10, que a partir de domingo, 12, estrangeiros que desejam entrar no país não precisam mais apresentar PCR negativo. A medida vale para visitantes vacinados ou não. Essa era uma das últimas em vigor. Em entrevista a agência de notícia Associated Press, um alto funcionário da Casa Branca afirmou que as restrições vão deixar de valer no primeiro minuto de domingo. O anúncio oficial ainda será realizado. A decisão só foi possível após o Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC) analisares os números e a ciência e determinar que as restrições não são mais necessárias. Entretanto, apesar de instalado nos próximos dias, a cada 90 dias a situação pandêmica no país vai ser reavaliada para ver se há necessidade de reverter a nova decisão.