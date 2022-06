Pelo menos três pessoas morrem durante tiroteio nos Estados Unidos

Ataque a uma fábrica em Maryland aconteceu na tarde desta quinta-feira, 9, e os feridos ainda estão sendo atendidos

Reprodução/ News-Post Fábrica em Maryland foi alvo de um atirador que matou ao menos três pessoas



Mais um ataque a tiros foi registrado nos Estados Unidos nesta quinta-feira, 9. Desta vez aconteceu em uma fábrica em Smithsburg, Maryland. O número de feridos não foi divulgado pelo Gabinete do Xerife do Condado de Washington e o número de mortos está em três, mas é possível que aumente. A porta-voz Carly Hose informou que o suspeito não é mais uma ameça para a comunidade. Dezenas de carros de polícia e ambulâncias foram enviadas ao local. Nas últimas três semanas, os EUA têm assistido diversos ataques a tiros, o mais letal no dia 24 de maio, numa escola primária em Uvalde, no Texas, que terminou com a morte de 19 crianças e dois adultos. Parlamentares, artistas e até o presidente Joe Biden discutem as leis armamentistas para que esses ataques não aconteçam.