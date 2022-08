EUA acusa Rússia de ‘cinismo’ por veto a desarmamento nuclear na ONU

Porta-voz adjunto do Departamento de Estado norte-americano criticou possível obstrucionismo promovido por Moscou

REUTERS/Carlo Allegri Reunião das Nações Unidas teve veto da Rússia sobre acordo de não proliferação de armas nucleares



O governo dos Estados Unidos acusou a Rússia de promover um “obstrucionismo cínico” neste domingo, 28, após Moscou vetar, de maneira isolada, uma declaração conjunta sobre um acordo internacional de não proliferação nuclear (TNP) durante reunião das Nações Unidas. “Após semanas de negociações intensas, mas produtivas, a Rússia sozinha decidiu vetar o consenso sobre um documento final”, ressaltou o porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Vedant Patel. Ao fim da conferência de revisão do plano, Patel afirmou que o único objetivo do governo de Vladimir Putin seria o “entendimento que reconhece o grave risco radiológico na usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia”. Recentemente, o Exército de Vladimir Putin tomou a maior central nuclear da Europa. O tratado de TNP, que vigora desde 1970 e contém 191 signatários, visa impedir o aumento de armas nucleares. A Rússia, porém, afirmou que existem “parágrafos descaradamente políticos” no texto. “Apesar da cínica resistência da Rússia, o fato de que todas as outras partes apoiaram o documento final demonstra o papel essencial do tratado na prevenção da proliferação nuclear”, ressaltou Patel.

*Contém informações da AFP