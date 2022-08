Em SP, Haddad defende mudanças na segurança e Garcia promete aumentar conectividade

Na agenda deste sábado, 27, Tarcísio de Freitas (Republicanos) visitou a Santa Casa de Misericórdia da cidade de Jales, interior do Estado

Neste sábado, 27, os candidatos ao governo do Estado de São Paulo cumpriram agenda na capital e no interior e apresentaram à imprensa projetos para caso sejam eleitos. Fernando Haddad (PT) participou do lançamento da candidatura de Luiz Marinho (PT) a deputado federal, em São Bernardo. No fim da tarde, em entrevista, o ex-prefeito defendeu mudanças no setor de segurança pública: “A gente precisa mudar a lógica da polícia, e começa a cobrar outro tipo de meta. Hoje o que é cobrado é o seguinte: ‘Quantos caras você prendeu em flagrante?’. E aí o cara que roubou uma maçã na feira é flagrante, tanto quanto um grande traficante. Então é uma lógica pouco inteligente. O que eu tenho dito é que vamos fazer um plano de metas do que a sociedade quer, do que uma sociedade civilizada espera dos seus funcionários públicos da segurança, o que nós esperamos? E aí vou começar a construir um novo sistema de segurança que coloque os objetivos claros”. Rodrigo Garcia (PSDB) esteve no lançamento das candidaturas de Baleia Rossi (MDB) e Léo Oliveira (MDB), em Ribeirão Preto. Caso seja reeleito, o candidato prometeu um projeto para aumentar a conectividade no Estado, principalmente no campo.

“Meu projeto para os próximos quatro anos é levar conectividade em todo o território do Estado de São Paulo. A gente percebe que tem áreas do Estado com baixa conectividade. Assim como energia elétrica, na década passada, era fundamental para levar dignidade no campo, hoje a conectividade é fundamental para levar bons negócios e renda para o campo. Temos um projeto que é o Internet Para Todos, que nós vamos levar essa conectividade para todas as zonas de sombra do território de São Paulo. Além disso, vamos ofertar pacotes de dados à população de baixa renda e também ao agricultor familiar, para que ele possa, gratuitamente, ter acesso à internet, realizar bons negócios e se conectar com o mundo”, declarou o atual governador.

O candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) se encontrou com empresários e visitou a Santa Casa de Misericórdia da cidade de Jales, interior do Estado. O ex-ministro garantiu que vai valorizar as Santas Casas do Estado caso seja eleito: “A gente vai ter que atuar no alívio financeiro, de que forma? Primeiro, junto ao Governo Federal obter a revisão da tabela SUS, para que mais recursos possam chegar e remunerar os procedimentos feitos. Segundo, com uma participação maior, uma contrapartida maior, para estas Santas Casas. De onde vai sair o dinheiro? Pelo aumento de eficácia na atenção primária e pelo combate ao desperdício, para que a gente possa investir realmente nas Santas Casas”.

*Com informações da repórter Nanny Cox