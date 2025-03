EUA acusam China de realizar manobras de ‘combate’ com satélites

Declaração foi proferida pelo general Michael Guetlein durante uma conferência de defesa em Washington, onde ele destacou que sistemas comerciais americanos detectaram cinco objetos diferentes operando em coordenação

A Força Espacial dos Estados Unidos fez uma grave acusação contra a China, afirmando que o país asiático está realizando manobras de “combate” com seus satélites na órbita baixa da Terra. Essa declaração foi proferida pelo general Michael Guetlein durante uma conferência de defesa em Washington, onde ele destacou que sistemas comerciais americanos detectaram cinco objetos diferentes operando em coordenação. Guetlein caracterizou essas atividades como uma verdadeira “briga de cães” no espaço, ressaltando que a China está desenvolvendo táticas para operações espaciais. As manobras em questão envolveram três satélites experimentais conhecidos como Shiyan-24C, além de duas espaçonaves Shijian-605 A e B, evidenciando a habilidade da China em realizar operações complexas em órbita.

As declarações do general refletem a crescente preocupação dos Estados Unidos com o avanço da China como uma potência no setor espacial. O país asiático tem investido significativamente em programas de exploração lunar e em tecnologias voltadas para a guerra no espaço. Guetlein também mencionou que a China possui capacidades para bloquear sinais e ofuscar satélites de vigilância, além de realizar manobras para reposicionar seus satélites. Especialistas alertam que o desenvolvimento de tecnologias antiespaciais pela China pode trazer consequências sérias, como a interrupção de comunicações e operações militares. Isso poderia impactar serviços essenciais, aumentando a tensão entre as potências e levantando questões sobre a segurança no espaço.

Publicado por Sarah Paula

