EUA: Aumento no preço dos ovos impulsiona contrabando pela fronteira

Alta é atribuída a um surto de gripe aviária que resultou na morte de 166,4 milhões de aves desde 2022

Freepik Além disso, na Pensilvânia, um roubo de 100 mil ovos orgânicos em uma instalação chamou a atenção para a crise no setor.



O aumento significativo no preço dos ovos nos Estados Unidos tem gerado um crescimento na entrada ilegal desse produto pelas fronteiras com o México e o Canadá. As apreensões de ovos contrabandeados subiram 36% no atual ano fiscal, com algumas regiões do Texas registrando um aumento de 54% e San Diego apresentando um crescimento ainda maior, mais que o dobro. O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) impõe restrições rigorosas às importações não inspecionadas, devido ao risco de doenças.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em fevereiro, o preço médio da dúzia de ovos grandes alcançou US$ 5,90, quase o dobro do valor registrado no ano anterior. Essa alta é atribuída a um surto de gripe aviária que resultou na morte de 166,4 milhões de aves desde 2022. Além disso, na Pensilvânia, um roubo de 100 mil ovos orgânicos em uma instalação chamou a atenção para a crise no setor.

Enquanto isso, no México, os preços dos ovos permanecem abaixo de US$ 2 a dúzia, o que torna o contrabando ainda mais atraente para alguns. O USDA anunciou um investimento de até US$ 1 bilhão para lidar com os altos custos dos ovos, incluindo a destinação de US$ 500 milhões para medidas de biossegurança. Muitos que tentam cruzar a fronteira desconhecem a proibição de importação de ovos, e os infratores podem enfrentar multas severas.

A secretária de Agricultura dos EUA, Brooke Rollins, revelou que há planos para aumentar as importações de ovos que passam por inspeção. No Brasil, a situação é diferente, pois o país mantém 99% de sua produção para consumo interno. Nos dois primeiros meses deste ano, o Brasil exportou 4.884 toneladas de ovos, um aumento de 38,2% em relação ao mesmo período de 2024, com os principais destinos sendo os Emirados Árabes e os Estados Unidos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos