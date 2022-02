EUA afirmam que entrada da Rússia na Ucrânia é ‘invasão’

O governo dos Estados Unidos reconheceu a movimentação de tropas da Rússia no leste da Ucrânia como “invasão” depois de ter hesitado em utilizar o termo. A mudança de posição veio nesta terça-feira, 22, horas depois do presidente russo, Vladimir Putin, reconhecer a independência de Donestk e Luhansk, províncias dominadas pelos separatistas. A Em entrevista à CNN, Jon Finer, vice-conselheiro de segurança nacional, classificou que esse é o início de uma invasão russa na Ucrânia. “Achamos que isso é, sim, o início de uma invasão, a mais recente invasão da Rússia na Ucrânia”, disse Jon Finer, principal vice-conselheiro de segurança nacional. “Uma invasão é uma invasão e é isso que está em andamento. […] Uma invasão é uma invasão e é isso que está em andamento”, afirmou.

Nas redes sociais, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, também se referiu à movimentação de tropas russas como uma invasão. A fala aconteceu em uma publicação no Twitter em que comentava a decisão do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, de interromper o gasoduto Nord Stream 2 como resposta às ações russas. “O presidente dos EUA deixou claro que, se a Rússia invadisse a Ucrânia, agiríamos com a Alemanha para garantir que Nord Stream 2 não avance”, afirmou Psaki. Durante o fim de semana, veículos de imprensa afirmara que o governo dos EUA já tinha indícios e evidências de que Putin planejava invadir a Ucrânia.

@POTUS made clear that if Russia invaded Ukraine, we would act with Germany to ensure Nord Stream 2 does not move forward. We have been in close consultations with Germany overnight and welcome their announcement. We will be following up with our own measures today.

— Jen Psaki (@PressSec) February 22, 2022