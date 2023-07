EUA anunciam novo pacote de ajuda militar de R$ 6,2 bilhões para a Ucrânia

Pacote inclui quatro sistemas de mísseis terra-ar, veículos táticos, munições e outros materiais

OSCAR DEL POZO / AFP EUA segue com ajuda militar para a Ucrânia em guerra com a Rússia



O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 19, um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de US$ 1,3 bilhão (R$ 6,23 bilhões), que inclui quatro sistemas de mísseis terra-ar NASAMS, veículos táticos e munições, entre outros materiais. O pacote inclui grandes sistemas de defesa aérea e munição para atender a um compromisso de curto prazo para melhorar a capacidade da Ucrânia de defender seu território contra a invasão russa, disse o Departamento de Defesa americano em um comunicado. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, enfatizou em uma entrevista coletiva a importância do pacote em um momento em que a Rússia decidiu suspender o acordo de grãos e retomou os ataques a cidades portuárias ucranianas. A ajuda faz parte da Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia (USAI), segundo a qual o governo dos EUA fornece à Ucrânia material diretamente da indústria ou de seus parceiros, ao contrário de outros pacotes em que o material vem do excedente militar do país.

*Com informações da EFE