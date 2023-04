EUA anunciam pacote de armas e equipamentos de US$ 325 milhões à Ucrânia

De acordo com a Casa Branca, serão enviados munições para o sistema de foguetes múltiplos e projéteis de artilharia

REUTERS/Gleb Garanich Ucrânia vai receber armas e equipamentos para nova contra-ofensiva frente ao exército da Rússia



Os Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira, 19, um novo pacote de armas e equipamentos para a Ucrânia no valor de US$ 325 milhões. Esta já é a 36ª ajuda militar que os americanos oferecem aos ucranianos, que se preparam para uma contra-ofensiva frente ao exército da Rússia. De acordo com a Casa Branca, o pacote vai incluir munições para o sistema de foguetes múltiplos HIMARS e projéteis de artilharia. “Como parte de nossos esforços contínuos para ajudar a Ucrânia a se defender da brutal invasão da Rússia”, o carregamento “incluirá munições para os sistemas de foguetes HIMARS e os sistemas antiblindagem fornecidos pelos EUA, bem como projéteis de artilharia adicionais”, disse a porta-voz do Executivo americano, Karine Jean-Pierre. O anúncio coincide com o recebimento pela Ucrânia de seus primeiros sistemas de defesa aérea American Patriot e dos tanques leves de batalha franceses AMX-10. Os países ocidentais também planejam fornecer tanques a Kiev, sobretudo para a contra-ofensiva nos próximos meses, que tem o objetivo de reconquistar os territórios ocupados pelos russos no leste e no sul do país. Os Estados Unidos lideram um esforço da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e outros países aliados para fornecer armas e equipamentos à Ucrânia, após a ofensiva russa que começou em fevereiro de 2022. Moscou, por sua vez, denunciou a intervenção de Washington no conflito, sugerindo que a Otan está travando uma guerra contra a Rússia em solo ucraniano.