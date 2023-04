Trump volta ao Instagram e fatura cerca de US$ 4,6 milhões em menos de 24h com venda de figurinhas online 

Republicano estava ausente das redes sociais desde 6 de Janeiro de 2021, quando houve o ataque ao Capitólio; cartões com ex-mandatário vestido com várias fantasias estava sendo comercializado a US$ 99

Reprodução/Instagram/@realdonaldtrump Figurinhas online de Trump esgotam em menos de 24h



Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos e mais novo réu, voltou a utilizar o Instagram na terça-feira, 19. Ele estava ausente das redes sociais desde o dia 6 de Janeiro, quando aconteceu a invasão ao Capitólio. A primeiro postagem do republicano, foi anunciando a vendas de suas figurinha a US$ 99 (cerca de R$ 499). “Tenho o prazer de informar que, devido ao grande sucesso dos meus CARTÕES DE NEGOCIAÇÃO DIGITAL lançados anteriormente, estamos a fazê-lo novamente, SÉRIE 2, DISPONÍVEL AGORA MESMO”, escreveu Trump. Essa foi uma das quatro postagens que ele realizou para falar sobre seus ‘cards’, que contam com figurinhas dele como astro do rock, super-herói, churrasqueiro, são vários os modelos. “Espero que todos notem, e tenho a certeza que as Fake News não vão, que estou a deixar o preço das Cartas de Negociação igual à da última vez, apesar de estarem a vender por MUITAS VEZES MAIS”, explicou o ex-presidente. “Quero que os meus fãs e apoiantes ganhem dinheiro e divirtam-se a fazê-lo. Eu poderia ter aumentado o preço MUITO MAIS ALTO, e acredito que ainda assim teria vendido bem, com muito mais dinheiro a chegar para mim, mas eu não escolhi fazê-lo”, acrescentou. Apesar da ridicularização que o projeto teve quando foi apresentado em dezembro do ano passado, dias após ele lançar sua candidatura para concorrer a presidência em 2024, as figurinhas esgotaram “em tempo record” e as vendas rendaram um lucro de aproximadamente US$ 4,6 milhões. “Uma grande honra, e espero que todos sejam felizes, saudáveis e ricos. PARABÉNS!”, escreveu o republicano.