Consumo nos lares brasileiros avança 2,24% no primeiro bimestre de 2025

O consumo nos lares brasileiros, conforme medido pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), apresentou uma queda de 4,25% em fevereiro em comparação com janeiro. Apesar dessa retração mensal, o primeiro bimestre do ano registrou um avanço de 2,24% em relação ao mesmo período do ano anterior. Este resultado positivo no acumulado do bimestre indica que, apesar das flutuações mensais, o consumo segue em crescimento. Segundo o vice-presidente institucional da Abras, Márcio Milan, fatores como o aumento da renda, a redução da taxa de desemprego e a continuidade dos programas sociais têm sido fundamentais para sustentar o poder de compra das famílias.

O reajuste do salário mínimo, que passou a ser de R$ 1.518 a partir de fevereiro, representou um aumento de 7,5%, adicionando R$ 106 ao orçamento mensal dos trabalhadores. O indicador Abras Mercado, que mede a variação de preços de uma cesta de 35 produtos de largo consumo, registrou uma alta de 0,73% em fevereiro. Entre os itens que mais impactaram essa alta estão os ovos, com um aumento de 15,39%, e o café, com 10,77%. Por outro lado, produtos como feijão, óleo de soja e arroz apresentaram quedas nos preços. O desempenho das proteínas foi variado, com algumas carnes registrando recuo, enquanto o frango congelado subiu 0,37%.

Para a Páscoa de 2025, o setor supermercadista espera um aumento no consumo entre 8% e 12%, baseado no cenário de emprego e renda, além de estratégias comerciais adotadas pelo varejo. A expectativa é de uma Páscoa de consumo aquecido, com equilíbrio entre a renda disponível e ações comerciais bem estruturadas. A partir de março, a tendência é de recuperação no ritmo de consumo, com novos estímulos econômicos, como a liberação escalonada de recursos via saque-aniversário do FGTS, que devem reforçar a renda das famílias e impulsionar o poder de compra.

