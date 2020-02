EUA: Bernie Sanders vence com folga prévias Democratas em Nevada

EFE O senador de 78 anos do estado de Vermont reuniu com sucesso sua base leal e recorreu ao apoio da grande comunidade latina de Nevada



Bernie Sanders obteve uma vitória expressiva nas prévias do partido Democrata para as eleições presidenciais em Nevada neste sábado (22), segundo informações da Associated Press. Assim, o senador consolida seu status de líder Democrata em meio a crescentes questionamentos sobre suas ideias mais liberais e sua capacidade de derrotar o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O senador de 78 anos do estado de Vermont reuniu com sucesso sua base leal e recorreu ao apoio da grande comunidade latina de Nevada, onde as minorias têm um peso importante nos pleitos eleitorais.

A vitória em Nevada começou a ser construída em New Hampshire, onde foi realizada outra prévia no início do mês. Na primeira prévia, em Iowa, ele terminou tecnicamente empatado em primeiro lugar com Pete Buttigieg, ex-prefeito de South Bend, Indiana. Buttigieg tentou se posicionar como um contraponto ideológico à política progressista descarada de Sanders, mas que, em Nevada, lutava por um distante segundo lugar com o ex-vice-presidente Joe Biden.