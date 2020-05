EUA lançam cápsula tripulada da SpaceX ao espaço; assista

Após nove anos, os Estados Unidos mandaram astronautas ao espaço nesta tarde. O feito aconteceu às 16h22 deste sábado (30) com o lançamento da cápsula tripulada da empresa SpaceX, de Cabo Canaveral, na Flórida, onde fica o Centro Espacial Kennedy e uma Base da Força Aérea norte-americana.

É o primeiro voo tripulado à órbita da Terra realizado por uma empresa privada. A cápsula, batizada de Crew Dragon, foi desenvolvida pela SpaceX, do empresário Elon Musk.

O lançamento estava previsto para acontecer nesta quarta, mas foi adiado devido ao mau tempo. Neste sábado, no entanto, o clima favoreceu o lançamento e os dois astronautas veteranos da Nasa Doug Hurley e Bob Behnken e estão a caminho da órbita terrestre.

A viagem tem previsão de duração de 17 horas e os astronautas deverão chegar à Estação Espacial Internacional (ISS), onde serão recebidos por dois russos e um norte-americano.

A última vez que os Estados Unidos mandaram astronautas à ISS foi em 2011. A cápsula Crew Dragon, segundo a Space X, tem capacidade para 4 a 7 tripulantes e pouco mais de 9, m3 e volume de cargo de até 37m3. A Crew Dragon foi lançada ao espaço com o foguete Falcon 9, criado pela empresa de Musk.

Main engine cutoff ☑️

Second stage separation ☑️@AstroBehnken and @Astro_Doug are heading into orbit.#LaunchAmerica pic.twitter.com/ed6LTUV63d

